Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция ФРГ обнаружила в квартире велосипедного вора самодельное взрывное устройство

Происшествия
15 июня, 11:35 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В квартире 27-летнего мужчины полицейские также обнаружили порох и старые патроны

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники полиции ФРГ обнаружили в квартире 27-летнего мужчины практически готовое к применению самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах.

В среду вечером мужчина был пойман с поличным при попытке украсть велосипед. Поскольку удостоверения личности при нем не было, стражи порядка сопроводили злоумышленника до его квартиры, где помимо взрывного устройства обнаружили также порох и старые патроны.

Полицейские вызвали силы специального назначения. Взрывчатые вещества были вывезены в безопасное место. В отношении мужчины, а также его соседа, который препятствовал обыскам, ведется следствие. С какой целью было изготовлено взрывное устройство, пока не установлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама