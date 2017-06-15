Полиция ФРГ обнаружила в квартире велосипедного вора самодельное взрывное устройство

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БЕРЛИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники полиции ФРГ обнаружили в квартире 27-летнего мужчины практически готовое к применению самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах.
В среду вечером мужчина был пойман с поличным при попытке украсть велосипед. Поскольку удостоверения личности при нем не было, стражи порядка сопроводили злоумышленника до его квартиры, где помимо взрывного устройства обнаружили также порох и старые патроны.
Полицейские вызвали силы специального назначения. Взрывчатые вещества были вывезены в безопасное место. В отношении мужчины, а также его соседа, который препятствовал обыскам, ведется следствие. С какой целью было изготовлено взрывное устройство, пока не установлено.