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Сообщение о "грязной бомбе" в порту США оказалось ложным

Происшествия
15 июня, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Причиной объявления тревоги стал видеоролик, автор которого заявил, что на одном из судов в порту Чарлстон якобы заложено взрывное устройство, содержащее радиоактивные или иные опасные материалы

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тревога, объявленная в американском порту Чарлстон (штат Южная Каролина) из-за якобы заложенной на одном из судов бомбе, оказалась ложной. Человек, который заявил об этой угрозе, задержан полицией. Об этом сообщило на своей официальной странице в Twitter командование Береговой охраны на юго-востоке США.

Причиной объявления тревоги стал видеоролик, размещенный на YouTube. Автор ролика - сторонник различных теорий заговора - заявил, что на одном из судов в порту Чарлстон якобы заложена" грязная бомба". Такое название носит взрывное устройство, содержащее радиоактивные или иные опасные материалы. В случае его срабатывания опасные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.

"Объединенное командование пришло к заключению, что угрозы в порту не существует, - говорится в сообщении Береговой охраны. - Терминал возобновит работу, оцепление снято". Четыре контейнера, которые представляли потенциальную опасность, были проверены, и угрозы не было обнаружено, заверила морская пограничная служба. "Изначальный источник заявления об угрозе был задержан властями для допроса", - отмечено в сообщении.

После объявления тревоги эвакуация людей в среду была проведена на одном из терминалов порта Чарлстон. Специалисты по обращению с опасными веществами осмотрели контейнеровоз Maersk Memphis, на борту которого якобы могла быть заложена "грязная бомба". Расследование инцидента вело ФБР США.

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