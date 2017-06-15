Сообщение о "грязной бомбе" в порту США оказалось ложным

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тревога, объявленная в американском порту Чарлстон (штат Южная Каролина) из-за якобы заложенной на одном из судов бомбе, оказалась ложной. Человек, который заявил об этой угрозе, задержан полицией. Об этом сообщило на своей официальной странице в Twitter командование Береговой охраны на юго-востоке США.
Причиной объявления тревоги стал видеоролик, размещенный на YouTube. Автор ролика - сторонник различных теорий заговора - заявил, что на одном из судов в порту Чарлстон якобы заложена" грязная бомба". Такое название носит взрывное устройство, содержащее радиоактивные или иные опасные материалы. В случае его срабатывания опасные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.
#update there were 4 containers where threat was posed at terminal in Charleston, SC. These have been scanned and cleared by authorities.— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) 15 июня 2017 г.
"Объединенное командование пришло к заключению, что угрозы в порту не существует, - говорится в сообщении Береговой охраны. - Терминал возобновит работу, оцепление снято". Четыре контейнера, которые представляли потенциальную опасность, были проверены, и угрозы не было обнаружено, заверила морская пограничная служба. "Изначальный источник заявления об угрозе был задержан властями для допроса", - отмечено в сообщении.
После объявления тревоги эвакуация людей в среду была проведена на одном из терминалов порта Чарлстон. Специалисты по обращению с опасными веществами осмотрели контейнеровоз Maersk Memphis, на борту которого якобы могла быть заложена "грязная бомба". Расследование инцидента вело ФБР США.