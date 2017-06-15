Финские пограничники задержали перевозившую мигрантов российскую яхту

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская пограничная служба задержала российскую яхту, на которой в Финляндию были нелегально перевезены 17 иностранцев.

Об этом сообщил руководитель следственной группы по этому делу Ян Сунделл.

"Яхта, использовавшаяся для нелегальной перевозки людей, прибыла в Финляндию через Сайменский канал 6 июня. Ее экипаж состоял из трех человек. По время осмотра на границе было обнаружено, что там также скрывались 17 человек иностранного происхождения", - указали в Пограничной службе.

В настоящее время финские власти в сотрудничестве с властями РФ проводят расследование этого случая по подозрению в "организации нелегальной миграции с отягчающими обстоятельствами".

"Экипаж задержан, яхта, использовавшаяся для совершения преступления, конфискована. Личности прибывших в страну нелегалов устанавливаются", - отметили в Пограничной службе.

Как сообщил ТАСС Сунделл, расследование дела продлится до осени, после чего материалы направят в суд. "Наказанием за это преступление является несколько лет тюремного заключения. По-моему, речь может идти о сроке в шесть лет", - сказал он.

Сунделл подтвердил, что яхта является российской и экипаж также состоит из россиян. Он добавил, что не может сообщить ничего о том, что ожидает перевезенных ими в Финляндию нелегалов.