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Суд оштрафовал активиста Дадина на 20 тыс. рублей за акцию на Красной площади

Происшествия
15 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ильдар Дадин и еще десять активистов были задержаны 12 мая

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Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. активиста Ильдара Дадина за проведение на Красной площади несанкционированной акции - чтения Конституции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы от 15 июня 2017 года Дадин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему назначено наказание виде штрафа в размере 20 тыс. руб.", - сказала пресс-секретарь.

Дадин и еще десять активистов были задержаны 12 мая. В отношении них сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении. Как отмечается в протоколе, Дадин и другие активисты проводили свое мероприятие в месте, не предназначенном для публичных акций.

Это уже третье задержание Дадина за административное правонарушение после его выхода из колонии 26 февраля.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина, отменил его, производство по уголовному делу прекратил, а Дадина освободил из колонии, где он отбывал наказание.

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