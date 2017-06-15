В четырех районах Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех районах Дагестана из-за нашествия саранчи, сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы главного управления МЧС по региону.

"В связи с массовым распространением саранчовых вредителей введен режим чрезвычайной ситуации на территории четырех районов Дагестана: Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского", - сообщил собеседник агентства, отметив, что соответствующий указ подписал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Правительство Дагестана принимает срочные меры по локализации и уничтожению саранчовых вредителей. От главного управления МЧС России по Дагестану задействованы девять человек и три единицы техники", - сообщил представитель ведомства.

По данным МЧС, в регионе на наличие саранчовых вредителей обследовано более 180 тыс. гектаров сельхозугодий. Площадь, зараженная саранчовыми вредителями, составляет около 100 тыс. гектаров. По предварительным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, для борьбы с саранчовыми потребуется более 35 млн рублей, из бюджета выделено только 5 млн рублей.

Идет работа по определению на конкурсной основе подрядчиков для выполнения химзащитных работ против саранчи с использованием авиации и наземной техники, сообщили в республиканском Минсельхозпроде.