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Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек

Происшествия
15 июня, 13:03 дата обновления: 15 июня, 13:12 UTC+3

Ожидается, что число погибших возрастет

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© REUTERS/Peter Nicholls

ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 17.

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Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.

"К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать", - сказал он.

Как информировал телеканал Sky News, ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит место происшествия. Ранее она призвала провести тщательное расследование случившегося.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью в среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.

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