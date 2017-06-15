Кандидат в депутаты Нацсобрания Франции госпитализирована после попытки нападения

ПАРИЖ, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Известный французский политик Натали Костюшко-Моризе, баллотирующаяся в депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) по одному из парижских избирательных округов, госпитализирована после попытки нападения в центра Парижа. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел на площади Мобер в 5-м округе французской столицы. Костюшко-Моризе вела там агитацию перед вторым туром парламентских выборов, общаясь напрямую с местными избирателями и раздавая листовки.

По свидетельству очевидцев, из толпы к ней подошел мужчина "в возрасте порядка пятидесяти лет" и вступил с политиком в перепалку. Выкрикивая в адрес Костюшко-Моризе оскорбления, обидчик бросил ей в лицо взятые у нее же листовки, после чего скрылся с места событий. Политик же упала в обморок и пролежала на земле около четверти часа. На помощь ей вскоре пришли сотрудники пожарно-спасательной службы, после чего ее госпитализировали в одну из парижских больниц.

Натали Костюшко-Моризе занимала в годы правления правоцентристов различные посты в правительстве Франсуа Фийона. С 2007 по 2009 год она занимала должность госсекретаря по вопросам экологии, в 2009-2010 годах была госсекретарем по цифровой экономике, с 2010 по 2012 год занимала пост министра экологии, транспорта и жилищной политики. В 2014 году политик во главе партийного списка "Республиканцев" боролась за пост мэра Парижа, но проиграла выборы социалистам и сейчас является лидером правой оппозиции в парижском Городском совете.

На парламентских выборах Костюшко-Моризе баллотируется во втором избирательном округе Парижа, в который входят центральные районы левого берега столицы. Эти кварталы, где проживают наиболее состоятельные и консервативные столичные избиратели, десятилетиями считались неприступным электоральным бастионом правоцентристов. В первом туре, однако, Костюшко-Моризе набрала лишь 18,13%, уступив лидерство кандидату от пропрезидентского центристского движения "Республика на марше" Жилю Лежандру, который получил 41,81% голосов.

Второй тур выборов в Национальное собрание пройдет в ближайшее воскресенье, 18 июня.