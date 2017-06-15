Житель Новосибирска арестован за организацию торговли водкой и коньяком с примесью ацетона

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/.Житель Новосибирска арестован по обвинению в организации торговли опасным для жизни контрафактным алкоголем под видом известных брендов, в том числе Hennessy и виски Jack Daniels, сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Правоохранители изъяли 28 тыс. бутылок контрафакта, химический анализ которых выявил в их составе ацетон и сивушные масла.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). К настоящему времени 29-летнему организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение, вину в совершении указанного преступления он признал частично, от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, с января 2015 года по июнь 2017 года обвиняемый организовал в Кировском районе Новосибирска площадку для хранения и продажи не отвечающего стандартам алкоголя. Для перевозки продукции в торговые точки Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края он нанял 30-летнего мужчину, а для ведения учета хозяйственных операций - 34-летнюю женщину.

Подпольное производство

При обыске в помещении для хранения изъяты бутылки с поддельным алкоголем, в том числе: водкой (под видом торговых марок "Талка", "Финский Сильвер", "Родники Сибири", "Доброе застолье", "Царская охота", "Русский Формат", "Океан"), коньяком (под видом торговых марок "Мартель", "Лезгинка", Hennessy), виски (под видом торговой марки Jack Daniels).

Химическое исследование установило, что изъятая продукция содержит опасные для жизни и здоровья примеси - ацетон и этиллактат, а концентрация имеющихся в ней сивушных масел значительно превышает требования стандартов. Кроме того, на территории Новосибирской области выявлен подпольный цех по производству этой продукции, где было изъято 45,2 тыс. литров спирта, не менее 70 тыс. поддельных этикеток различных торговых марок, свыше 17 тыс. кустарно изготовленных акцизов.

По предварительным данным, опасный для жизни и здоровья спирт на территорию Новосибирской области поставлялся из Краснодарского края.