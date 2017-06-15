Самолет "Уральских авиалиний" выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс из Домодедова в Екатеринбург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Кольцово, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Самолет "Уральских авиалиний", который выполнял рейс №261 из Домодедова в Екатеринбург, при посадке выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. В ближайшее время самолет будет отбуксирован с места инцидента", - сказали там.

На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.

Причиной инцидента стала мокрая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кольцово, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"При выполнении рейса U6-261 Москва - Екатеринбург при посадке на мокрую ВПП произошел эффект гидроглиссирования, и воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского управления МВД по транспорте, пока жалоб от пассажиров не поступало. "Но правоохранительные органы будут проводить проверку по данному инциденту, устанавливать причины и соблюдение законодательства", - сказали там.

Как добавили в аэропорту, в городе сегодня прошел дождь. Пока работа Кольцова заблокирована из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе. По данным онлайн-табло, задерживают на вылет несколько рейсов.