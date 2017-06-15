К заражению детей-инвалидов в Иркутске привело несоблюдение правил гигиены

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Заражение дизентерией 23 детей-инвалидов в Иркутске в апреле этого года произошло из-за несоблюдения правил гигиены персоналом детского дома-интерната, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"Факт того, что причиной распространения кишечной инфекции стал персонал учреждения, несоблюдения ими правил противоэпидемического и дезинфекционного режима, правил личной гигиены, подтвержден результатами эпидемиологического расследования", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что проведенная в интернате проверка выявила недоукомплектованность штата среди медицинского персонала. "Более трети вакансий занято совместителями, прежде всего, это характерно для санитарок. Совмещение обязанностей по кормлению, уходу за детьми, уборкой помещений и туалетов способствовало распространению инфекции", - считают в прокуратуре.

Ранее сообщалось о госпитализации в апреле 23 воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей. У семи из них были клинические признаки острой кишечной инфекции, двое детей в тяжелом состоянии были помещены в реанимационное отделение. Учреждение было закрыто на карантин, в зоне которого оказались 15 воспитанников, всего в учреждении проживают 162 ребенка. По решению суда, интернат был закрыт до 9 мая, сейчас он работает в штатном режиме.