К заражению детей-инвалидов в Иркутске привело несоблюдение правил гигиены

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Заражение дизентерией 23 детей-инвалидов в Иркутске в апреле этого года произошло из-за несоблюдения правил гигиены персоналом детского дома-интерната, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
"Факт того, что причиной распространения кишечной инфекции стал персонал учреждения, несоблюдения ими правил противоэпидемического и дезинфекционного режима, правил личной гигиены, подтвержден результатами эпидемиологического расследования", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что проведенная в интернате проверка выявила недоукомплектованность штата среди медицинского персонала. "Более трети вакансий занято совместителями, прежде всего, это характерно для санитарок. Совмещение обязанностей по кормлению, уходу за детьми, уборкой помещений и туалетов способствовало распространению инфекции", - считают в прокуратуре.
Ранее сообщалось о госпитализации в апреле 23 воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей. У семи из них были клинические признаки острой кишечной инфекции, двое детей в тяжелом состоянии были помещены в реанимационное отделение. Учреждение было закрыто на карантин, в зоне которого оказались 15 воспитанников, всего в учреждении проживают 162 ребенка. По решению суда, интернат был закрыт до 9 мая, сейчас он работает в штатном режиме.