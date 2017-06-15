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Прокуратура проверяет жалобу жительницы Забайкалья Путину о плохом жилье для погорельцев

Происшествия
15 июня, 13:42 UTC+3

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по обращению жительницы Оловянинского района во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным, пожаловавшейся на предоставление непригодного для проживания жилья пострадавшим от степного пожара в 2015 году. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края, изучены обстоятельства сложившейся ситуации. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ход проверки находится на личном контроле прокурора Забайкальского края Василия Войкина.

Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

В апреле 2015 года лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах Забайкалья. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года. Были построены 138 жилых домов, отремонтированы 23 жилых помещения, еще 38 приобрели для пострадавших на вторичном рынке. 

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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