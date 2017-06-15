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Взрыв прогремел рядом с детским садом на востоке Китая

Происшествия
15 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По словам очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Взрыв прогремел вблизи детского сада в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По словам очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие.

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