Полиция Лондона исключила связь пожара в многоэтажке с терроризмом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полиция британской столицы исключила связь между терроризмом и причинами пожара в жилом многоэтажном здании, происшедшего в среду на западе города. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди, передает агентство Reuters.

"Нет ничего, что давало бы основания предполагать связь между пожаром и терроризмом", - сказал он.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным, число жертв крупного пожара достигло 17 человек.