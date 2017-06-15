Тереза Мэй распорядилась провести расследование пожара в лондонской высотке

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала провести полномасштабное открытое расследование пожара в высотном здании на западе Лондона, унесшем жизни не менее 17 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Сейчас люди хотят ответов и это абсолютно правильно, поэтому сегодня я распорядилась о начале полноценного открытого расследования этой трагедии, - приводит ее слова агентство. - Мы должны понять, что случилось, нам важно знать обстоятельства произошедшего".

Премьер также заверила, что правительство позаботится о тех, кто потерял жилье в результате ЧП. "Важно, чтобы людей расселили в Лондоне максимально близко к их дому", - сказала она.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным, число жертв крупного пожара достигло 17 человек.