СК начал еще две проверки по жалобам, озвученным на "Прямой линии" с Путиным

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России начал еще две доследственных проверки по прозвучавшим в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным жалобам. Как сообщили в СК, следователями СК в Ханты-Мансийском автономном округе проводится проверка по обращению жительницы города Нягани, которая более 20 лет проживает в вагон-городке, построенном для временного проживания строителей более 40 лет назад. При этом жилые постройки фактически не предназначены для проживания в северных условиях, а программа по их сносу и переселению живущих в них граждан проводится ненадлежащим образом и сильно растянута по времени. В ходе проверки, отметили в СК, будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, ответственных за реализацию программы расселения граждан.
В Мурманской области начата доследственная проверка по обращению жительницы города Апатиты о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Владимир Путин пообещал помощь девушке Дарье из Апатитов, у которой диагностировали четвертую степень онкозаболевания.
"Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично", - сказал президент. Он рассказал, что то же самое произошло и с его отцом - "лечили от боли в спине, делали массажи, прогревания и т. д."
"Мне мама сказала, что отец кричит по ночам от боли. И только после этого я его перевел в другую больницу. Но даже на этой стадии нашли средства, это было много лет назад, достаточно эффективные, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована", - сказал Путин.
Президент пообещал девушке, что проблема с обеспечением медицинской помощи в Апатитах будет решена, и в городе снова заработает больница, которой жители сейчас лишены. "Обязательно посмотрим - либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю", - сказал Путин.