Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал еще две проверки по жалобам, озвученным на "Прямой линии" с Путиным

Происшествия
15 июня, 17:15 дата обновления: 15 июня, 17:46 UTC+3

В Югре проводится проверка по обращению жительницы Нягани, которая более 20 лет проживает в вагон-городке, в Мурманской области - по жалобе женщины на ненадлежащее оказание медицинской помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России начал еще две доследственных проверки по прозвучавшим в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным жалобам. Как сообщили в СК, следователями СК в Ханты-Мансийском автономном округе проводится проверка по обращению жительницы города Нягани, которая более 20 лет проживает в вагон-городке, построенном для временного проживания строителей более 40 лет назад. При этом жилые постройки фактически не предназначены для проживания в северных условиях, а программа по их сносу и переселению живущих в них граждан проводится ненадлежащим образом и сильно растянута по времени. В ходе проверки, отметили в СК, будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, ответственных за реализацию программы расселения граждан.

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

В Мурманской области начата доследственная проверка по обращению жительницы города Апатиты о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Владимир Путин пообещал помощь девушке Дарье из Апатитов, у которой диагностировали четвертую степень онкозаболевания.

"Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично", - сказал президент. Он рассказал, что то же самое произошло и с его отцом - "лечили от боли в спине, делали массажи, прогревания и т. д."

"Мне мама сказала, что отец кричит по ночам от боли. И только после этого я его перевел в другую больницу. Но даже на этой стадии нашли средства, это было много лет назад, достаточно эффективные, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована", - сказал Путин.

Президент пообещал девушке, что проблема с обеспечением медицинской помощи в Апатитах будет решена, и в городе снова заработает больница, которой жители сейчас лишены. "Обязательно посмотрим - либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю", - сказал Путин. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама