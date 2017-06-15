Часть Цхинвала и район в Южной Осетии остались без света из-за ливня

ЦХИНВАЛ, 15 июня. /ТАСС/. Часть Цхинвала и Ленингорский район Южной Осетии остались без электричества из-за ураганного ветра и ливней. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РГУП "Энергоресурс Южная Осетия" Алан Габараев.

"Из-за сильных дождей, молний и ураганного ветра, которые обрушились на республику вчера и сегодня, северная часть города Цхинвал и Ленингорский район республики остались без электричества", - сказал Габараев.

Он уточнил, что один из микрорайонов в западной части города остался без электроснабжения, так как линии были повреждены ударом молнии. "Что касается Ленингорского района, то здесь линии электропередач были повреждены в результате сильного дождя, который сопровождался ураганным ветром, - пояснил он. - Без света остались поселок Ленингор и порядка десяти сел района в Цинагарском направлении".

Собеседник агентства добавил, что из-за непрекращающихся дождей энергетики приступили к ремонтным работам только днем 15 июня. В данный момент специалисты устраняют повреждения, уже вечером 15 июня подача электроэнергии полностью возобновится.