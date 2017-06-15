Суд оставил криминального авторитета Калашова в СИЗО до 11 июля

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до середины июля срок ареста обвиняемому в вымогательстве Захарию Калашову, известному как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Калашова на месяц, то есть до 11 июля", - огласил решение судья.
Также суд продлил срок ареста двум предполагаемым соучастникам Калашова - Герсону Гамидову и Николаю Николаеву.
Следователь в суде заявил, что в настоящий момент закончить предварительное следствие не представляется возможным. Он так же отметил, что вина обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей, в том числе владелицей ресторана Elements Жанной Ким и ее мужем Денисом, а также ее адвокатом и бывшим сотрудником КГБ Эдуардом Буданцевым. "В связи с тем, что по делу проходит большое количество обвиняемых, в том числе один человек находится в федеральном розыске и еще один в международном розыске, считаю невозможным изменить меру пресечения, прошу срок ареста продлить", - сказал следователь.
Срок следствия по делу продлен до 15 сентября. Материалы уголовного дела насчитывают 43 тома. В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявило фигурантам обвинение в окончательной редакции. Вину они не признают. По данным следствия, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами дела.
Однако адвокаты заявили, что месяц они и их подзащитные с материалами дела не знакомились. По их утверждению, следствие такой возможности не предоставило.
"С материалами дела нас не ознакомили ввиду плохой организации следствия. Материалы даже до конца не подшиты. О каком ознакомлении мы тогда можем говорить?", - сказал адвокат Калашова Александр Гофштейн, отметив, что считает необходим отказать в удовлетворении ходатайства о продлении ареста.
Суд в свою очередь потребовал у следствия график ознакомления обвиняемых с материалами дела.
В отношении Калашова расследуется два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступного сообщества. При этом в постановлении о возбуждении второго дела Калашов назван лидером преступного сообщества.
В декабре 2015 года возле ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре Москвы, произошла перестрелка между группой из десяти человек, в результате которой двое из погибли. Следствие считает Калашова главой преступной группы, состоящей из представителей криминального мира, бывших и действующих сотрудников полиции, которые воспользовались хозяйственным спором владельца ресторана со строительной бригадой для вымогательства 8 млн рублей.