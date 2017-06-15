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Возбуждено дело о ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Апатит, пожаловавшейся Путину

Происшествия
15 июня, 17:51 UTC+3

Ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей, могло повлечь постановку неверного диагноза и запоздалое выявление более тяжелого заболевания, время на лечение которого было упущено

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице города Апатиты Мурманской области, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии".

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами СК по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по фактам, изложенным в обращении 24-летней жительницы Апатит, поступившем на "Прямую линию с президентом Российской Федерации", - уточнили в СК.

Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза - межпозвоночный остеохондроз и запоздалое выявление более тяжелого заболевания, время на лечение которого было упущено.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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