Возбуждено дело о ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Апатит, пожаловавшейся Путину

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице города Апатиты Мурманской области, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии".
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"Следственными органами СК по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по фактам, изложенным в обращении 24-летней жительницы Апатит, поступившем на "Прямую линию с президентом Российской Федерации", - уточнили в СК.
Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза - межпозвоночный остеохондроз и запоздалое выявление более тяжелого заболевания, время на лечение которого было упущено.