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Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена

Происшествия
15 июня, 20:57 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена, пострадали по крайней мере 10 человек - интернет-портал 911.

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