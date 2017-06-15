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СМИ: дирижабль рухнул около места проведения турнира по гольфу в США

Происшествия
15 июня, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В результате инцидента пилот получил ожоги лица, а также повредил шею и спину

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рекламный дирижабль загорелся в воздухе и рухнул недалеко от места проведения турнира по гольфу серии U.S. Open в штате Висконсин. Об этом сообщил американский портал TMZ.

По сведениям портала, на борту был лишь пилот, он смог покинуть дирижабль на парашюте. В результате инцидента пилот получил ожоги лица, а также повредил шею и спину.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя компании - владельца дирижабля, жизни пилота ничто не угрожает.

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