СМИ: дирижабль рухнул около места проведения турнира по гольфу в США

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рекламный дирижабль загорелся в воздухе и рухнул недалеко от места проведения турнира по гольфу серии U.S. Open в штате Висконсин. Об этом сообщил американский портал TMZ.

По сведениям портала, на борту был лишь пилот, он смог покинуть дирижабль на парашюте. В результате инцидента пилот получил ожоги лица, а также повредил шею и спину.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя компании - владельца дирижабля, жизни пилота ничто не угрожает.

A manned blimp unaffiliated with FOX Sports or the #USOpen crashed near the course earlier today. pic.twitter.com/XXaj3n8j2H — FS1 (@FS1) 15 июня 2017 г.