СМИ: дирижабль рухнул около места проведения турнира по гольфу в США

Клуб НХЛ "Монреаль" обменял российского защитника Сергачева в "Тампу"Спорт 15 июня, 22:31
У Киева не хватает денег на достройку "Стены" вдоль границы с РоссиейМеждународная панорама 15 июня, 22:28
Футболисту сборной Мексики после тренировки в Казани подарили тюбетейкуСпорт 15 июня, 22:28
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников ЭрдоганаМеждународная панорама 15 июня, 22:21
Более тысячи человек арестованы в ЕС по подозрению в терроризме в 2016 годуМеждународная панорама 15 июня, 22:09
Карякин проиграл Карлсену на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 15 июня, 21:36
МОК надеется, что кризис в Персидском заливе не повлияет на развитие спорта в регионеСпорт 15 июня, 21:30
Шишкарев: гандболистки сборной России будут претендовать на медали ЧМСпорт 15 июня, 21:23
Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 15 июня, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рекламный дирижабль загорелся в воздухе и рухнул недалеко от места проведения турнира по гольфу серии U.S. Open в штате Висконсин. Об этом сообщил американский портал TMZ.
По сведениям портала, на борту был лишь пилот, он смог покинуть дирижабль на парашюте. В результате инцидента пилот получил ожоги лица, а также повредил шею и спину.
Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя компании - владельца дирижабля, жизни пилота ничто не угрожает.
A manned blimp unaffiliated with FOX Sports or the #USOpen crashed near the course earlier today. pic.twitter.com/XXaj3n8j2H— FS1 (@FS1) 15 июня 2017 г.