Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Полиция и МЧС разыскивают женщину с месячным ребенком, которые пропали в четверг в районе Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером в полицию Приморского района обратился мужчина и сообщил, что его теща с месячной внучкой, его дочерью, пропала во время прогулки в районе Юнтоловского парка. Проводятся розыскные мероприятия, была обнаружена пустая коляска", - сказал представитель полиции. По его словам, женщина пропала еще днем.

Как сообщили ТАСС в Управлении МЧС по Петербургу, со стороны ведомства к поискам подключены более 400 человек и 27 единиц техники. Поиски ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов.

Юнтоловский заказник - природный заповедник в Приморском районе Петербурга площадью 976 га. Его территория включает озеро Лахтинский разлив, несколько рек и большое болото. К заказнику примыкает несколько крупных кварталов новостроек в районе Лахта-Ольгино, поблизости проходит Западный скоростной диаметр.