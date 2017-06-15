Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой

"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"Экономика и бизнес 16 июня, 0:04
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вестиПроисшествия 15 июня, 23:56
Трамп выразил недоумение, почему все зациклены на его несуществующих связях с РоссиейМеждународная панорама 15 июня, 23:29
Звезды эстрады вместе с футболистами записали клип в поддержку сборной РоссииСпорт 15 июня, 23:25
Трамп планирует ужесточить правила туризма и ведения бизнеса с КубойМеждународная панорама 15 июня, 23:06
РФ опередила Европу по темпам прироста инвестиций в коммерческую недвижимостьЭкономика и бизнес 15 июня, 22:59
Россиянка Клишина стала второй в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ОслоСпорт 15 июня, 22:51
Полузащитник сборной Мексики Лайюн назвал португальцев фаворитами Кубка конфедерацийСпорт 15 июня, 22:47
Клуб НХЛ "Монреаль" обменял российского защитника Сергачева в "Тампу"Спорт 15 июня, 22:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Полиция и МЧС разыскивают женщину с месячным ребенком, которые пропали в четверг в районе Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Вечером в полицию Приморского района обратился мужчина и сообщил, что его теща с месячной внучкой, его дочерью, пропала во время прогулки в районе Юнтоловского парка. Проводятся розыскные мероприятия, была обнаружена пустая коляска", - сказал представитель полиции. По его словам, женщина пропала еще днем.
Как сообщили ТАСС в Управлении МЧС по Петербургу, со стороны ведомства к поискам подключены более 400 человек и 27 единиц техники. Поиски ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов.
Юнтоловский заказник - природный заповедник в Приморском районе Петербурга площадью 976 га. Его территория включает озеро Лахтинский разлив, несколько рек и большое болото. К заказнику примыкает несколько крупных кварталов новостроек в районе Лахта-Ольгино, поблизости проходит Западный скоростной диаметр.