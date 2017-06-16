Суд рассмотрит вопрос о домашнем аресте подростка за участие в акции 12 июня в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о заключении под домашний арест несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, обвиняемого в распылении газа в лицо сотруднику ОМОН.

Суд ранее продлил обвиняемому срок задержания на 48 часов, чтобы дать следствию время подготовить материалы в обоснование своего ходатайства.

По словам матери обвиняемого, он заканчивает обучение в школе и собирается поступать в вуз. Ранее подросток не привлекался правоохранительными органами к ответственности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.