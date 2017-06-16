Мосгорсуд проверит законность назначения Навальному 30 суток административного ареста

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу Алексея Навального на назначение 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"В пятницу в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении Навального", - сказала Солопова.

Навальный ранее был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Как отмечается в решении суда, вина Навального подтверждается материалами дела, в том числе исследованием фоторесурсов и фототаблиц. Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности.

Ранее власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", по которой задержан несовершеннолетний москвич.