Мосгорсуд проверит законность назначения Навальному 30 суток административного ареста

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу Алексея Навального на назначение 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"В пятницу в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении Навального", - сказала Солопова.
Навальный ранее был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Как отмечается в решении суда, вина Навального подтверждается материалами дела, в том числе исследованием фоторесурсов и фототаблиц. Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности.
Ранее власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", по которой задержан несовершеннолетний москвич.