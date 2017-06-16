Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд проверит законность назначения Навальному 30 суток административного ареста

Происшествия
16 июня, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Навальный был признан виновным по статье "Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу Алексея Навального на назначение 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"В пятницу в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении Навального", - сказала Солопова.

Навальный ранее был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Как отмечается в решении суда, вина Навального подтверждается материалами дела, в том числе исследованием фоторесурсов и фототаблиц. Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности.

Ранее власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", по которой задержан несовершеннолетний москвич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
2
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
3
США поздравили Россию с национальным праздником
4
Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена
5
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
6
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама