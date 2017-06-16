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Пострадавшая в давке в Турине женщина скончалась в больнице

Происшествия
16 июня, 1:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Родители 38-летней женщины, которая получила необратимые повреждения головного мозга, решили завещать ее органы для донорской пересадки

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РИМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пострадавшая во время давки на центральной площади Турина женщина скончалась в больнице. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, смерть наступила вечером в четверг. Инцидент произошел 3 июня во время коллективного просмотра матча финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".

Родители 38-летней женщины, которая получила необратимые повреждения головного мозга, решили завещать ее органы для донорской пересадки. Врачи туринской больницы Сан-Джованни Боско, куда она была доставлена 3 июня в тяжелом состоянии, уже заявляли, что надежд на выздоровление пациентки не было.

На просмотр матча на больших экранах, установленных на городской площади Сан-Карло, собрались около 30 тыс. человек. В результате паники, спровоцированной, предположительно, взрывом петарды, возникла давка, в которой пострадали более 1,5 тыс. человек. Состояние троих вызывало наибольшее опасение врачей, однако двое - пожилая женщина и ребенок - пошли на поправку.

В результате произошедшего серьезной критике подверглась избранная год назад от оппозиционного "Движения "5 звезд" мэр Турина Кьяра Аппенидино. Власти обвиняют в том, что они не сумели обеспечить меры безопасности на массовом мероприятии. В связи с угрозой терроризма МВД Италии ужесточило требования к обеспечению безопасности во время летних концертов и прочих акций под открытым небом.

Прокуратура, ведущая расследование причин инцидента, вероятно, переквалифицирует теперь дело по факту непреднамеренного убийства. Пока следствие ведется в отношении неизвестных.

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