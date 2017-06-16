СК проверит жалобу жительницы Забайкалья Путину о непригодном жилье для погорельцев

ЧИТА, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка назначена после рассказа жительницы Забайкалья, пожаловавшейся президенту РФ Владимиру Путину на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"По данному факту организована доследственная проверка. Следователи опросят женщину, проведут обследование ее жилья, истребуют и изучат необходимые документы", - сказали в пресс-службе.

В рамках доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Во время "Прямой линии" с главой государства жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Ранее губернатор региона Наталья Жданова сообщила ТАСС, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине. Кроме того, прокуратура края организовала проверку по обращению жительницы и при наличии оснований примет меры. Ход проверки находится на личном контроле прокурора края Василия Войкина.

Женщина получала жилье в числе первых

Глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин рассказал ТАСС, что Калинина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым предоставляли жилье на территории муниципалитета. По его словам, она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала.

Антошкин также сказал, что после того как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. Тогда женщина захотела переехать в Читу, обратилась с такой просьбой к властям района, но так как жилье женщине уже было предоставлено и она на него согласилась, ей отказали. После этого она собрала вещи и уехала из Ясной в село Аренда, предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у Калининой.