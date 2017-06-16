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На Сахалине при столкновении пассажирского поезда с грузовиком погибли два человека

Происшествия
16 июня, 3:39 дата обновления: 16 июня, 4:08 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 16, июня. /ТАСС

По факту ЧП следователи организовали проверку

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд, в котором находились 180 человек, столкнулся с грузовым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, по предварительным данным, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"На автодороге Южно-Сахалинск - Оха, в районе перегона станций Заозерное - Пугачево, произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. По предварительным данным, в результате ДТП два человека, которые находились в автомобиле, погибли", - говорится в сообщении. От удара кабина автомобиля загорелась. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Специалисты в настоящее время устанавливают локомотив на рельсы.

"В девяти вагонах поезда находились 180 человек, и них 17 - дети. В тушении пожара в кабине автомобиля приняли участие пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны. Им удалось предотвратить распространение огня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, ЧП произошло 15 июня в 21:45 мск. Водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

И.о. старшего помощника руководителя ведомства Нонна Власова сообщила ТАСС, что по факту схода с рельсов локомотива следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте проводят проверку. Она добавила, что проверку по факту гибели двух человек проводит полиция.

Движение по автомобильной дороге на переезде восстановлено, заторов нет.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщили, что пассажирская компания "Сахалин" на автобусах доставит в аэропорт Южно-Сахалинска 59 пассажиров.

"В аэропорт доставят тех пассажиров, которые спешат на вылеты. Остальные пассажиры поедут в Южно-Сахалинск на том же поезде, когда завершатся восстановительные работы", - сказал ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Сергей Дащинский.

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