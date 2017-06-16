CNN: в Вашингтоне таксист сбил сотрудника Секретной службы после проезда кортежа Трампа

"Известия": Роспотребнадзор зафиксировал рост брака в пищевой продукцииЭкономика и бизнес 16 июня, 2:14
Эрдоган обещал политически и юридически ответить США из-за ордеров на арест его охранниковМеждународная панорама 16 июня, 2:06
Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину при подготовке "Прямой линии"Политика 16 июня, 1:25
Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по РоссииМеждународная панорама 16 июня, 1:22
Ленинградскую область впервые изучат в формате фольклорно-этнографической телеэкспедицииНаука 16 июня, 1:15
Женская сборная России по баскетболу стартует на чемпионате Европы в ЧехииСпорт 16 июня, 0:35
Российские боксеры начинают выступление на чемпионате Европы в ХарьковеСпорт 16 июня, 0:17
США поздравили Россию с национальным праздникомМеждународная панорама 16 июня, 0:10
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"Экономика и бизнес 16 июня, 0:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Водитель такси арестован в Вашингтоне после того, как сбил сотрудника Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
По ее данным, инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп возвращался в среду вечером в Белый дом после визита в больницу к лидеру республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивену Скалису, который получил ранения в результате стрельбы в Александрии (штат Вирджиния).
Для проезда президентского кортежа Секретная служба перекрыла часть улицы неподалеку от Белого дома, однако водитель, проигнорировав все знаки, выехал на дорогу. Один из сотрудников службы пытался помешать водителю, жестами показывая, чтобы он развернулся, однако тот сбил его.
Сотрудник Секретной службы получил травмы и был госпитализирован. Водитель, чье имя не называется, арестован, ему предъявлены обвинения в неподчинении сотруднику правопорядка и нападении с использованием транспортного средства. Подозреваемый заявил, что никому не хотел причинить вреда и просто не заметил представителя Секретной службы.
Как отмечает телекомпания, водитель занимался частным извозом. Находились ли в его машине пассажиры в момент инцидента, неизвестно.