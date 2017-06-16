Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: в Вашингтоне таксист сбил сотрудника Секретной службы после проезда кортежа Трампа

Происшествия
16 июня, 2:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Водитель такси арестован, ему предъявили обвинения в неподчинении сотруднику правопорядка и нападении с использованием транспортного средства

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Водитель такси арестован в Вашингтоне после того, как сбил сотрудника Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп возвращался в среду вечером в Белый дом после визита в больницу к лидеру республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивену Скалису, который получил ранения в результате стрельбы в Александрии (штат Вирджиния).

Для проезда президентского кортежа Секретная служба перекрыла часть улицы неподалеку от Белого дома, однако водитель, проигнорировав все знаки, выехал на дорогу. Один из сотрудников службы пытался помешать водителю, жестами показывая, чтобы он развернулся, однако тот сбил его.

Сотрудник Секретной службы получил травмы и был госпитализирован. Водитель, чье имя не называется, арестован, ему предъявлены обвинения в неподчинении сотруднику правопорядка и нападении с использованием транспортного средства. Подозреваемый заявил, что никому не хотел причинить вреда и просто не заметил представителя Секретной службы.

Как отмечает телекомпания, водитель занимался частным извозом. Находились ли в его машине пассажиры в момент инцидента, неизвестно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по России
2
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
5
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
6
США поздравили Россию с национальным праздником
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама