Прокуратура ЕАО нашла халатность в защите прав детей в районе, где пропал ребенок

БИРОБИДЖАН, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Смидовичского района Еврейской автономной области (ЕАО) инициировала "уголовное преследование" по факту халатности должностных лиц районной и областной администрации, которые не приняли мер по защите прав детей в семье, в которой пропала трехлетняя девочка. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

"Материалы проверки прокуратурой деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районной администрации и управления опеки и попечительства ЕАО по району направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказал Крепкогорская.

Она напомнила, что поводом для проверки послужило исчезновение трехлетней девочки, местонахождение которой до сих пор не установлено. В адрес главы администрации муниципального образования, руководителя ОМВД по Смидовичскому району внесены представления об устранении нарушений закона, связанных с ненадлежащей организацией работы районных органов системы профилактики.

Дети в социально опасном положении

По словам старшего помощника прокурора области, пропавший ребенок проживает в неполной, многодетной семье, с матерью и братьями 2007, 2010, 2011 годов рождения. Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей. Как следует из материалов административных дел, актов обследования жилищно-бытовых условий этой семьи, она злоупотребляла спиртными напитками, не принимала участия в воспитании своих детей, не заботилась об их развитии, допуская проживание детей в антисанитарных условиях.

"Продуктов питания в доме не хватало, поэтому дети часто были голодными. В зимнее время в доме был низкий температурный режим. Кроме того, мать оставляла детей у своих родителей, которые в это время злоупотребляли алкоголем, чем подвергла их опасности", - рассказала Крепкогорская.

Однако уполномоченные органы не приняли мер к защите детей, которые находились в социально опасном положении, добавила она.

Поиски ребенка продолжаются

13 июня вечером в селе Соцгородок Смидовичского района пропала трехлетняя девочка. СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка по признакам убийства малолетнего (ст. 105 УК РФ). С 14 июня к поискам трехлетней девочки в ЕАО подключены прибывшие из Хабаровска специалист с беспилотным летательном аппаратом и пять кинологических расчетов Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.

"Всего в поисковых мероприятиях участвуют более 100 человек, задействованы кинологические службы, беспилотники, водолазы", - сообщили сегодня в пресс-службе ДВРПСО. Кинологи уже обследовали территорию от Соцгородка до поселка Волочаевка-2, по лесу и вдоль железнодорожного полотна.

В пятницу с раннего утра две группы прочесали часть территории от федеральной трассы "Амур" до поселка Волочаевка-2. Осматривали участки лесистой местности, поляны, канавы, заброшенные строения. Водолазы с помощью сетей и неводов прочесывают водоемы. Поиски не прекращаются и в темное время суток. С рассветом возобновляются полеты над местностью беспилотных летательных аппаратов.