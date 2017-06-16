В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Женщину с месячным ребенком, которые пропали ранее в районе Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга, нашли. Ребенок погиб, женщина госпитализирована с переохлаждением и большой потерей крови. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оперативных службах города.
"Женщину с ребенком нашли в 2 км от оставленной коляски в овраге около четырех утра, ребенок найден мертвым", - рассказал собеседник агентства.
Женщина была обнаружена в невменяемом состоянии. По данным собеседника агентства, все указывает на то, что ребенок умер насильственной смертью, а его бабушка пыталась перерезать себе вены. Женщина госпитализирована с переохлаждением и большой кровопотерей.
Вечером в четверг в полицию Приморского района обратился мужчина и сообщил, что его теща с месячной внучкой, его дочерью, пропала во время прогулки в районе Юнтоловского парка.
Как ранее сообщили ТАСС в Управлении МЧС по Петербургу, со стороны ведомства к поискам были подключены более 400 человек и 27 единиц техники. Поиски велись с применением беспилотных летательных аппаратов.
Юнтоловский заказник - природный заповедник в Приморском районе Петербурга площадью 976 га. Его территория включает озеро Лахтинский разлив, несколько рек и большое болото. К заказнику примыкает несколько крупных кварталов новостроек в районе Лахта-Ольгино, поблизости проходит Западный скоростной диаметр.