Экс-глава филиала "Рослесинфорга" в Сибири осужден за хищение более 161 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Западно- Сибирского филиала ФГУП "Рослесинфорг" Вадиму Перекальскому. Он признан виновным в растрате более 161 млн рублей из федерального бюджета и приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии со штрафом 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд приговорил Перекальского к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Заявленный ФГУП "Рослесинфорг" иск на сумму причиненного преступлением ущерба суд удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Суд также наложил арест на принадлежащие Перекальскому 38 млн рублей, они пойдут на уплату компенсации.

В суде установлено, что с июня 2010 года по 2012 год Перекальский заключил с руководителями двух новосибирских компаний фиктивные договоры о проведении лесоустроительных и других работ, а затем подписал акты приема-передачи работ, которые фактически выполнялись сотрудниками филиала ФГУП "Рослесинфорг" в рамках их служебных обязанностей. Деньги со счетов предприятия были перечислены подконтрольным Перекальскому организациям и в дальнейшем обналичены. Таким образом ему удалось похитить из федерального бюджета более 161 млн рублей.