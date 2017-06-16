Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Лондоне вновь загорелся жилой дом

Происшествия
16 июня, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного жилого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жилой дом загорелся в районе Шедвелл на востоке Лондона. Это произошло через два дня после пожара в жилом доме Grenfell Tower  на западе британской столицы, унесшего жизни не менее 17 человек, сообщает газета Daily Express.

По ее данным, в пожарную службу поступило около 36 звонков от жителей Шедвелла. Пожарные выехали на место ЧП, сейчас они борются с возгоранием.

Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Причина ЧП устанавливается.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, вспыхнул в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек - 11 были обнаружены внутри здания, 6 - за его пределами. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции заявляют, что число жертв еще будет расти по мере обнаружения останков погибших.

Смотрите также

Тереза Мэй распорядилась провести расследование пожара в лондонской высотке

Полиция Лондона исключила связь пожара в многоэтажке с терроризмом

Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек

Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома в Лондоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
2
В Лондоне вновь загорелся жилой дом
3
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
4
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
5
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
6
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
7
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
Темы дня
Загрузка...
Реклама