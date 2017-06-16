В Лондоне вновь загорелся жилой дом

Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 8:45
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолитаНаука 16 июня, 8:23
Борис Титов заступился за новосибирского предпринимателя - главу "Тиона"Экономика и бизнес 16 июня, 7:57
Робот Бакстер на ВДНХ будет предсказывать исходы матчей Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 7:44
Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсетиОбщество 16 июня, 7:25
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политикаПолитика 16 июня, 7:25
Власти Забайкалья за неделю решат проблемы матери-одиночки, пожаловавшейся ПутинуОбщество 16 июня, 6:51
В Москве и области ожидается до 18 градусов тепла, местами небольшой дождьМосква 16 июня, 6:03
Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаянияСпорт 16 июня, 5:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жилой дом загорелся в районе Шедвелл на востоке Лондона. Это произошло через два дня после пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе британской столицы, унесшего жизни не менее 17 человек, сообщает газета Daily Express.
По ее данным, в пожарную службу поступило около 36 звонков от жителей Шедвелла. Пожарные выехали на место ЧП, сейчас они борются с возгоранием.
Огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Причина ЧП устанавливается.
Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, вспыхнул в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек - 11 были обнаружены внутри здания, 6 - за его пределами. В больницах остаются 37 пострадавших.
В полиции заявляют, что число жертв еще будет расти по мере обнаружения останков погибших.