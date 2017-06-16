СМИ опубликовали список 65 пропавших после пожара в лондонской многоэтажке

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Британская газета The Sun опубликовала список 65 человек, которые пропали без вести и, возможно, погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона.

Газета приводит имена пропавших без вести, возраст и фотографии большинства из них. Среди возможных жертв пожара, по крайней мере, 18 детей и подростков.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших. Сотрудники лондонской полиции выражают надежду, что число жертв пожара в доме Grenfell Tower не будет трехзначным, заявил в четверг представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.