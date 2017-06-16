Задержанный за нападение на полицейского в Петербурге школьник отпущен под подписку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Школьнику, которого задержали по подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге 12 июня, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Петербургу.

"Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время обвинение ему не предъявлено", - сказал представитель управления.

Накануне ведомство сообщило о задержании 17-летнего школьника, которого подозревают в том, что 12 июня на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга он ударил кулаком по лицу полицейского. Ранее по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, около 500 человек были задержаны за административные правонарушения.