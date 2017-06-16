Более 4 тыс. человек остались без водоснабжения в Краснодарском крае из-за аварии

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей четырех поселков Краснодарского края остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Югводоканала"

"В связи с аварией на магистральном водоводе с 05:00 мск 16 июня прекратилась подача воды абонентам поселков Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что планируют устранить аварию до конца дня.