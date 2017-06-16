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Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге

Происшествия
16 июня, 12:18 дата обновления: 16 июня, 12:33 UTC+3 МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов отметил. что во время несанкционированной акции "провокации были налицо"

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Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии получил ножевое ранение в спину в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 12 июня, заявил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"Где-то подразделения ОМОН вынуждены были жестко выстраивать линию блокирования, чтобы не допустить давки или еще каких-то элементов, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, - провокации были налицо. При подобных действиях в Санкт-Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину", - сказал Меликов.

Он отметил, что благодаря средствам защиты сотруднику удалось избежать серьезных повреждений.

По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге 12 июня собрала около 3,5 тысячи участников, порядка 500 человек задержали за административные правонарушения. Ранее сообщалось о задержании 17-летнего школьника по подозрению в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. В пятницу утром подросток был отпущен под подписку о невыезде, обвинение ему не предъявлено.

Меликов также назвал провокацией действия участника несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице в Москве, распылившего газ в глаза бойцу ОМОН из перцового баллончика.

"Я бы подобные действия назвал в меньшей степени хулиганством, в большей степени провокацией. Он был не один, их было задержано трое, налицо было желание спровоцировать бойцов ОМОН", - сказал Меликов.

По его словам, пострадавший сотрудник ОМОН до сих пор проходит лечение, "он получил необходимую квалифицированную помощь, к сожалению, он пока не в строю", - уточнил Меликов.

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома номер 18/1 по Тверской улице один из ее участников распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН. В результате омоновец получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным МВД, всего в тот день на Тверской улице были задержаны более 150 человек, всего в несанкционированной акции оппозиции приняли участие порядка 4500 человек, в то время как на согласованную с властями оппозиционную акцию на проспекте Сахарова пришли 1800 человек.

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