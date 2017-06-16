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В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова

Происшествия
16 июня, 12:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Национальная полиция Украины сообщила также о проведении обысков у подозреваемых

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Гильзы на месте убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, Киев

Гильзы на месте убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, Киев

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины в городе Павлоград Днепропетровской области проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"В городе Павлоград Днепропетровской области идут следственные действия по делу об убийстве Вороненкова, проводятся задержания лиц, подозреваемых в причастности к преступлению", - отметили в пресс-службе полиции.

По ее данным, проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. "Задержанные доставляются в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - добавили в полиции.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.

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