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Прокуратура пресекла проведение в Тольятти собраний "Свидетелей Иеговы"

Происшествия
16 июня, 13:52 UTC+3 САМАРА САМАРА 16, июня. /ТАСС

В отношении старейшины организации возбуждено дело об административном правонарушении

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САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Органы прокуратуры пресекли проведение в Тольятти собраний последователей организации "Свидетели Иеговы", сообщила в пятницу прокуратура Комсомольского района города.

"Прокуратурой района было установлено, что в доме на улице Макарова проводились встречи и богослужения религиозной группы последователей вероучения "Свидетели Иеговы", на которых присутствовали от 30 до 60 человек, в том числе дети с родителями", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщается, в отношении старейшины организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности". Дело направлено на рассмотрение в мировой суд.

Двадцатого апреля Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства.

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