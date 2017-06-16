ФСБ возбудила дело в отношении зампреда правительства Ивановской области

ИВАНОВО, 16 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении экс-замглавы правительства региона - главы департамента здравоохранения области, которая была отстранена от должности решением губернатора.

Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.

"Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - директора Департамента здравоохранения Ивановской области Светланы Романчук возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказали в ведомстве.

Романчук подозревается в создании преимущественных условий на рынке оказания услуг по обслуживанию медтехники для коммерческой организации. "Сотрудники ФСБ уже провели обыски по месту жительства и по бывшему месту работы Светланы Романчук", - сказали ТАСС в УФСБ по региону.

Ранее в пятницу в пресс-службе правительства Ивановской области сообщили, что Романчук покинула свой пост, а департамент здравоохранения региона переведен в состав Комплекса социальной сферы под кураторство заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш. Исполняющим обязанности руководителя департамента здравоохранения назначен Сергей Аминодов, ранее занимавший пост первого заместителя начальника департамента.