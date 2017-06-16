Скотленд-ярд: жертвами пожара в Grenfell Tower в Лондоне стали 30 человек

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Скотленд-ярд: жертвами пожара в Grenfell Tower в Лондоне стали 30 человекПроисшествия 16 июня, 14:37
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ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали не менее 30 человек.
Об этом сообщил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.
"Мы знали, что число тех, кто погиб, будет возрастать, и на данный момент нам известно, что в результате этого пожара погибли как минимум 30 человек. К сожалению, в это число попал и один человек, который был доставлен в больницу, и, несмотря на самую лучшую медицинскую помощь, которая была ему оказана сотрудниками Национальной системы здравоохранения, он, увы, скончался", - информировал он.
По словам Канди, в морг были доставлены тела лишь 12 погибших при пожаре, однако многие останки до сих пор находятся в Grenfell Tower. Столичная полиция вместе с другими оперативными службами делает все возможное, чтобы извлечь тела с места происшествия.
Сотрудник Скотленд-Ярда также сообщил последнюю информацию, поступающую из городских больниц. По его словам, на излечении в них сейчас находятся 24 человека. 12 из них остаются в реанимации. Канди также указал на то, что у властей на данный момент нет никаких оснований предполагать, что имел место поджог здания.
Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего многие люди оказались в огненной ловушке. Окончательное число жертв пока не установлено.