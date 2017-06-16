Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане дважды судимый врач обвиняется в смерти двух пациентов

Происшествия
16 июня, 15:39 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, июня. /ТАСС

Хирургу грозит до пяти лет лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 59-летнего хирурга Агрызской центральной районной больницы в Татарстане Вячеслава Тубылова, который обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух пациентов, поступило в пятницу в суд. Представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков сообщил, что судебный процесс начнется 13 июля.

"Судебный процесс стартует 13 июля. Врач обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух пациентов. Санкции ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы", - пояснил он.

По данным следствия, в ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург, зная о тяжелом состоянии пациента Александра Бондаря, не осматривал его, не назначал и не проводил лечение и ежедневные обходы совместно с коллегами. По словам представителя потерпевшей стороны, Тубылов не провел операцию пациенту, хотя имелись показания. В результате, по словам юриста, больной умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся сильной потерей крови.

Кроме того, вечером 31 декабря 2016 года в Агрызскую центральную районную больницу доставили мужчину с колото-резаной раной, с повреждением внутренних органов и признаками геморрагического шока. Согласно материалам дела, дежуривший в тот день Тубылов мог оказать квалифицированную оперативную помощь пациенту, вместо этого, как сообщил Сучков, врач дал незаконное указание подчиненным направить мужчину в больницу по месту медицинского обслуживания в село Малая Пурга в Удмуртии.

Операция была проведена позднее другим хирургом. Утром 1 января мужчина умер. Врач вину полностью признал.

По данным представителя потерпевшей стороны, Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 2016 году суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама