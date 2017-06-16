В Татарстане дважды судимый врач обвиняется в смерти двух пациентов

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 59-летнего хирурга Агрызской центральной районной больницы в Татарстане Вячеслава Тубылова, который обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух пациентов, поступило в пятницу в суд. Представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков сообщил, что судебный процесс начнется 13 июля.

"Судебный процесс стартует 13 июля. Врач обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух пациентов. Санкции ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы", - пояснил он.

По данным следствия, в ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург, зная о тяжелом состоянии пациента Александра Бондаря, не осматривал его, не назначал и не проводил лечение и ежедневные обходы совместно с коллегами. По словам представителя потерпевшей стороны, Тубылов не провел операцию пациенту, хотя имелись показания. В результате, по словам юриста, больной умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся сильной потерей крови.

Кроме того, вечером 31 декабря 2016 года в Агрызскую центральную районную больницу доставили мужчину с колото-резаной раной, с повреждением внутренних органов и признаками геморрагического шока. Согласно материалам дела, дежуривший в тот день Тубылов мог оказать квалифицированную оперативную помощь пациенту, вместо этого, как сообщил Сучков, врач дал незаконное указание подчиненным направить мужчину в больницу по месту медицинского обслуживания в село Малая Пурга в Удмуртии.

Операция была проведена позднее другим хирургом. Утром 1 января мужчина умер. Врач вину полностью признал.

По данным представителя потерпевшей стороны, Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 2016 году суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.