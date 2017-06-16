СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболомКубок конфедераций-2017 16 июня, 16:45
"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 16:35
Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитомСпорт 16 июня, 16:35
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТППроисшествия 16 июня, 16:20
Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистовСпорт 16 июня, 16:16
СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налоговСпорт 16 июня, 16:11
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"Международная панорама 16 июня, 16:08
Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обменНовости партнеров 16 июня, 16:08
Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 16 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Следователи изъяли всю медицинскую документацию в рамках расследования уголовного дела о халатности медперсонала в отношении 24-летней жительницы города Апатиты Мурманской области Дарьи Стариковой, позвонившей 15 июня на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Мурманской области.
"Изъята вся медицинская документация из учреждений, где Дарья Старикова наблюдалась или проходила лечение с момента ее рождения. Допрашиваются лица из медперсонала. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе и за пределами Мурманской области. Дарье придан процессуальный статус потерпевшей по уголовному делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сказала ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по области Наталья Тростина.
"К настоящему моменту Дарья Старикова допрошена в качестве потерпевшей по делу, дала показания, следователю удалось вчера это сделать, действовать пришлось мягко, аккуратно, учитывая здоровье девушки. Расследование продолжается, оно направлено на установление объективной карты всего изложенного Дарьей в ходе "Прямой линии". Устанавливаются конкретные лица, в действиях которых могут быть усмотрены признаки преступления", - добавила представитель управления.
В ходе "Прямой линии" 15 июня Старикова попросила президента решить проблему недоступности медицинских услуг и острой нехватки узких специалистов в городе Апатиты с населением в 55 тыс. человек. По ее словам, ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза.