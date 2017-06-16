СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов

МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Следователи изъяли всю медицинскую документацию в рамках расследования уголовного дела о халатности медперсонала в отношении 24-летней жительницы города Апатиты Мурманской области Дарьи Стариковой, позвонившей 15 июня на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

"Изъята вся медицинская документация из учреждений, где Дарья Старикова наблюдалась или проходила лечение с момента ее рождения. Допрашиваются лица из медперсонала. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе и за пределами Мурманской области. Дарье придан процессуальный статус потерпевшей по уголовному делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сказала ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по области Наталья Тростина.

"К настоящему моменту Дарья Старикова допрошена в качестве потерпевшей по делу, дала показания, следователю удалось вчера это сделать, действовать пришлось мягко, аккуратно, учитывая здоровье девушки. Расследование продолжается, оно направлено на установление объективной карты всего изложенного Дарьей в ходе "Прямой линии". Устанавливаются конкретные лица, в действиях которых могут быть усмотрены признаки преступления", - добавила представитель управления.

В ходе "Прямой линии" 15 июня Старикова попросила президента решить проблему недоступности медицинских услуг и острой нехватки узких специалистов в городе Апатиты с населением в 55 тыс. человек. По ее словам, ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза.