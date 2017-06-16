Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве Вороненкова

Происшествия
16 июня, 16:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы РФ был ранее задержан в Днепропетровской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении задержанного  в Павлограде Днепропетровской области, который подозревается в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры Киева.

Читайте также новости по теме:
Убийство Дениса Вороненкова

Максакова не признана потерпевшей по делу СК РФ об убийстве Вороненкова

Источник: СК РФ не получал от Украины уведомления об убийстве Вороненкова

Адвокат заявил о готовности Максаковой добиться признания невиновности Вороненкова в суде

"Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города Павлограда Днепропетровской области проводили ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс- депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время один человек задержан в качестве подозреваемого в причастности к совершению этого преступления", - говорится в информации прокуратуры. При этом фамилия задержанного не сообщается.

"На данный момент с задержанным проводятся следственные действия", - отметили в прокуратуре.

Ранее полиция сообщила, что в Павлограде представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией провели спецоперацию в рамках расследования убийства Вороненкова и задержали лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Позже руководитель "Павлоградской самообороны" Сергей Тищенко сообщил в Facebook, что задержан представитель "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Ярослав Тарасенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
6
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
7
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
Темы дня
Загрузка...
Реклама