Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве Вороненкова

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении задержанного в Павлограде Днепропетровской области, который подозревается в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры Киева.

"Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города Павлограда Днепропетровской области проводили ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс- депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время один человек задержан в качестве подозреваемого в причастности к совершению этого преступления", - говорится в информации прокуратуры. При этом фамилия задержанного не сообщается.

"На данный момент с задержанным проводятся следственные действия", - отметили в прокуратуре.

Ранее полиция сообщила, что в Павлограде представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией провели спецоперацию в рамках расследования убийства Вороненкова и задержали лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Позже руководитель "Павлоградской самообороны" Сергей Тищенко сообщил в Facebook, что задержан представитель "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Ярослав Тарасенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.