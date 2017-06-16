Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП

Происшествия
16 июня, 16:20 дата обновления: 16 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В настоящее время следователи допрашивают экспертов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые заявили о том, что 6-летний мальчик, попавший под машину в Подмосковье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - отметила она.

Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым примерно 122 миллилитрам спирта, либо 295 граммам водки, либо 2,5 литрам пива. В настоящее время экспертов уже допрашивают следователи. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.

Следователи также встретились с отцом ребенка.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины- водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Смотрите также

Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТП

Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком

В Кремль не поступало обращений от родственников ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама