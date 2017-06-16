СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые заявили о том, что 6-летний мальчик, попавший под машину в Подмосковье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - отметила она.
Следователи также встретились с отцом ребенка.
23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины- водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде