СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые заявили о том, что 6-летний мальчик, попавший под машину в Подмосковье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - отметила она.

Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым примерно 122 миллилитрам спирта, либо 295 граммам водки, либо 2,5 литрам пива. В настоящее время экспертов уже допрашивают следователи. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.

Следователи также встретились с отцом ребенка.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины- водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде