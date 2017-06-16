В Калмыкии опрокинулся микроавтобус, пострадали 11 человек

МОСКВА, 16 идея. /ТАСС/. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Калмыкии, сообщили в республиканском Главном управлении МЧС.

Авария произошла на автодороге республиканского значения Комсомольский - Артезиан в 10 км от поселка Артезиан Черноземельского района республики.

"Микроавтобус Mercedes, следуя по дороге, опрокинулся. В результате, по предварительной информации, пострадали 11 человек", - сообщили в ГУ МЧС.