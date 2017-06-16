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Суд уменьшил до 25 суток административный арест Навального

Происшествия
16 июня, 16:36 UTC+3

Наказание смягчено из-за наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблем со здоровьем

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток административный арест Алексея Навального за организацию несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу Навального удовлетворить частично", - огласила решение судья, смягчив ранее назначенное судом наказание, которое было максимальным по вмененному Навальному административному составу. Суд учел наличие у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем в связи с травмой глаза.

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