Суд уменьшил до 25 суток административный арест Навального

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболомКубок конфедераций-2017 16 июня, 16:45
"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 16:35
Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитомСпорт 16 июня, 16:35
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТППроисшествия 16 июня, 16:20
Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистовСпорт 16 июня, 16:16
СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налоговСпорт 16 июня, 16:11
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"Международная панорама 16 июня, 16:08
Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обменНовости партнеров 16 июня, 16:08
Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 16 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток административный арест Алексея Навального за организацию несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Жалобу Навального удовлетворить частично", - огласила решение судья, смягчив ранее назначенное судом наказание, которое было максимальным по вмененному Навальному административному составу. Суд учел наличие у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем в связи с травмой глаза.