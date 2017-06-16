Словакия подняла в воздух истребители из-за немецкого лайнера

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ПРАГА, 16 июня. /ТАСС/. Истребители МиГ-29 словацких ВВС были подняты в воздух по тревоге из-за появления в воздушном пространстве республики не отвечавшего на запросы наземной диспетчерской службы лайнера Boeing 737-800 германской авиакомпании SunExpress Deutschland.
Об этом сообщила журналистам в Братиславе пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Дана Цапакова.
"Два истребителя МиГ-29 были подняты с авиабазы в городе Слиач (Центральная Словакия), - сказала она. - Как выяснилось, германский самолет, следовавший по маршруту "Варна - Кельн/Бонн", из-за временных технических проблем потерял связь с наземными службами".
Словацкие истребители сопровождали Boeing 737-800 до границы с Чехией. Перед выходом из национального воздушного пространства экипажу лайнера удалось решить технические проблемы и восстановить связь с землей.
Истребители ВВС Словакии, по словам Цапаковой, периодически сопровождают самолеты, у которых возникают перебои со связью с диспетчерскими службами. Произошедший инцидент сдал четвертым в текущем году.