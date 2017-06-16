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Словакия подняла в воздух истребители из-за немецкого лайнера

Происшествия
16 июня, 16:56 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 16, июня. /ТАСС

У германского Boeing из-за технических проблем пропала связь с наземными службами

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ПРАГА, 16 июня. /ТАСС/. Истребители МиГ-29 словацких ВВС были подняты в воздух по тревоге из-за появления в воздушном пространстве республики не отвечавшего на запросы наземной диспетчерской службы лайнера Boeing 737-800 германской авиакомпании SunExpress Deutschland.

Об этом сообщила журналистам в Братиславе пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Дана Цапакова.

"Два истребителя МиГ-29 были подняты с авиабазы в городе Слиач (Центральная Словакия), - сказала она. - Как выяснилось, германский самолет, следовавший по маршруту "Варна - Кельн/Бонн", из-за временных технических проблем потерял связь с наземными службами".

Словацкие истребители сопровождали Boeing 737-800 до границы с Чехией. Перед выходом из национального воздушного пространства экипажу лайнера удалось решить технические проблемы и восстановить связь с землей.

Истребители ВВС Словакии, по словам Цапаковой, периодически сопровождают самолеты, у которых возникают перебои со связью с диспетчерскими службами. Произошедший инцидент сдал четвертым в текущем году.

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