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МВД выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки детей в I квартале

Происшествия
16 июня, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Основными видами выявленных нарушений являлись осуществление перевозок в ночное время, водителем, не имеющим стажа в категории D не менее 1 года, автобусом, не оборудованным ремнями безопасности

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД РФ выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки групп детей автобусами в I квартале, в частности перевозчик вез детей ночью на необорудованных ремнями безопасности транспортных средствах.

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Об этом сообщил в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.

"В первом квартале текущего года выявлено 740 нарушений правил организованной перевозки группы детей автобусами", - сказал он.

Основными видами выявленных нарушений являлись осуществление перевозок в ночное время с 23:00 до 06:00, без договора фрахтования, заключенного фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме, без уведомления Госавтоинспекции о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; водителем, не имеющим стажа в категории D не менее 1 года и подвергшимся в течении последнего года административному правонарушению в виде лишения права управления, либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, а также автобусом, не оборудованным тахографом; автобусом, не оборудованным ремнями безопасности.

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