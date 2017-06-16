МВД выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки детей в I квартале

Bild: умер Гельмут КольМеждународная панорама 16 июня, 18:15
МИД РФ: попытки применить опыт Хорватии в "мирной реинтеграции" непродуктивны в ДонбассеПолитика 16 июня, 18:10
В ДТП с автобусами в Ростовской области четыре человека погибли и 32 пострадалиПроисшествия 16 июня, 18:07
В РАНХиГС выступит известный политолог Джошуа Такер с лекцией о тени коммунизмаНовости партнеров 16 июня, 18:02
Ласицкене: недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в ЖуковскомСпорт 16 июня, 18:01
Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июня, 17:55
Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ в командном турниреСпорт 16 июня, 17:43
Британский хакер признался во взломе спутниковых телефонов ПентагонаМеждународная панорама 16 июня, 17:42
"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфиреСпорт 16 июня, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД РФ выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки групп детей автобусами в I квартале, в частности перевозчик вез детей ночью на необорудованных ремнями безопасности транспортных средствах.
Об этом сообщил в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
"В первом квартале текущего года выявлено 740 нарушений правил организованной перевозки группы детей автобусами", - сказал он.
Основными видами выявленных нарушений являлись осуществление перевозок в ночное время с 23:00 до 06:00, без договора фрахтования, заключенного фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме, без уведомления Госавтоинспекции о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; водителем, не имеющим стажа в категории D не менее 1 года и подвергшимся в течении последнего года административному правонарушению в виде лишения права управления, либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, а также автобусом, не оборудованным тахографом; автобусом, не оборудованным ремнями безопасности.