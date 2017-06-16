МВД выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки детей в I квартале

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД РФ выявило более 740 нарушений правил организованной перевозки групп детей автобусами в I квартале, в частности перевозчик вез детей ночью на необорудованных ремнями безопасности транспортных средствах.

Об этом сообщил в ходе заседания правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.

"В первом квартале текущего года выявлено 740 нарушений правил организованной перевозки группы детей автобусами", - сказал он.

Основными видами выявленных нарушений являлись осуществление перевозок в ночное время с 23:00 до 06:00, без договора фрахтования, заключенного фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме, без уведомления Госавтоинспекции о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; водителем, не имеющим стажа в категории D не менее 1 года и подвергшимся в течении последнего года административному правонарушению в виде лишения права управления, либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, а также автобусом, не оборудованным тахографом; автобусом, не оборудованным ремнями безопасности.