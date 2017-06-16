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В посольстве РФ заявили, что власти КНДР задержали российскую яхту "по недоразумению"

Происшествия
16 июня, 17:24 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Рыбаки КНДР проявили "чрезмерную бдительность" и сообщили о судне, якобы нарушившем границу, пограничной службе

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ПХЕНЬЯН, 16 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти КНДР задержали и доставили в порт Раджин российскую яхту Katalexa "по недоразумению". Как сообщил корреспондент ТАСС в Пхеньяне пресс-секретарь посольства РФ Денис Самсонов, такую позицию изложил МИД КНДР в ответ на запрос российской дипмиссии о причинах инцидента с этим судном.

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Случаи задержания российских судов пограничниками КНДР. Досье

По версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе. Власти народной республики заверили, сообщил собеседник агентства, что "инцидент урегулирован" и яхта Katalexa сможет покинуть порт Раджин 17 июня после соблюдения необходимых формальностей. Все члены экипажа яхты здоровы, отметил Самсонов.

Ранее российское посольство потребовала освободить российских граждан, находившихся на борту яхты Katalexa. В посольстве "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что судно задержали в Японском море за нарушение границы этой страны. По нашим сведениям, отметил Самсонов, она была задержана в районе, который расположен не ближе 50 миль от берега.

В настоящее время Katalexa пришвартована в порту города Раджин на северо-востоке КНДР. Там находится генеральный консул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарев. Он встретился с членами экипажа и выяснил подробности инцидента. В посольстве РФ в КНДР был создан оперативный штаб.

Приморскую яхту Katalexa, которую задержало судно КНДР в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.

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