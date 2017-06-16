СМИ: саперы обследуют подозрительный автомобиль с баллонами газа на юго-востоке Франции

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ПАРИЖ, 16 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская жандармерия обнаружила подозрительный автомобиль с баллонами газа в городе Шас-сюр-Рон (департамент Изер, юго-восток страны). Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.
По ее данным, в настоящее время машину обследуют прибывшие на место саперы.
Автомобиль был найден на автостоянке, расположенной неподалеку от крупного химического предприятия, внесенного в список особо опасных объектов. В машине, по данным радиостанции, полученным из префектуры района, "находятся три баллона с бытовым газом, причем наблюдается утечка этого газа".
Вокруг автомобиля создана зона безопасности радиусом 500 метров. В район стянуты крупные силы жандармерии, для наблюдения за ситуацией используется вертолет. С ближайших предприятий эвакуировано около 200 работников. Населению ближайших домов рекомендовано не покидать своих жилищ.
По данным телеканала BFM-TV, "в настоящее время саперы продолжают обследовать машину - Peugeot 406 серого цвета. По данным жандармерии, "серьезного риска химического заражения местности" в случае взрыва автомобиля нет.