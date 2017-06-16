Sky: жертвами пожара в жилом доме в Лондоне стали порядка 70 человек

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ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали порядка 70 человек.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
Ранее Скотленд-Ярд информировал о том, что в результате пожара погибли не менее 30 человек. Однако было очевидно, что эти данные не являются окончательными, поскольку ранее сообщалось о десятках пропавших без вести.
Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.